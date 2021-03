Norwescy politycy podnoszą alarm: radykalni muzułmanie kupują nieruchomości w Oslo

Fundacja Iman Aktivitetssenter nabyła w Oslo nieruchomości o wartości 60 mln koron norweskich. Jak informują politycy oraz norweskie media, za inwestycją może stać Islam Net organizacja muzułmańska działająca w Norwegii. Oskarżana jest o radykalizowanie młodzieży oraz nawoływanie do nienawiści względem kobiet oraz osób homoseksualnych.

Fundacja Iman Aktivitetssenter ma zarządzać nieruchomościami położonymi w Haavard Martinsens vei 5, w dzielnicy Stovner na dalekim wschodzie Oslo. Muzułmanie nabyli budynki, w których mieściło się centrum strzeleckie oraz sala imprezowa „Engel Paradis”. Przedstawiciele fundacji krytycznie oceniają doniesienia redaktorów Filter Nyheter. Zwracają uwagę, że Islam Net nie finansowało transakcji. Środki mają pochodzić m.in. z pożyczek prywatnych. Jak zauważają dziennikarze, przywódca Islam Net, Fahad Qureshi, był zaangażowany w proces nabycia nieruchomości. Ponadto, do jesieni ubiegłego roku, Iman Aktivitetssenter nosiło nazwę Islam Net Foundation i ma ten sam adres skrzynki pocztowej, co stowarzyszenie Islam Net. Ojciec Fahada Qureshi, Inshaallah Qureshi, jest prezesem zarządu. Jego brat również zasiada we władzach organizacji. Fahad Qureshi był wcześniej zastępcą szefa fundacji. Poniżej: Jeden z materiałów publikowanych przez Islam Net.

Sojusz norweskiej lewicy i prawicy

Planom powstania centrum związanego z Islam Net sprzeciwiają się zarówno prawicowi, jak i lewicowi politycy norwescy. – To jest radykalna organizacja. Nie możemy siedzieć spokojnie i patrzeć, jak się rozwijają i umacniają. Trzeba z nimi walczyć – przyznał na łamach Nettavisen Jon Helgheim, odpowiadający za politykę migracyjnę w Partii Postępu. Negatywne opinie podzielili m.in. Mahmoud Farahmand (Partia Konserwatywna) oraz Eivor Evenrud (Rødt). Zwracają uwagę, że władze Oslo powinni wykorzystać wszystkie środki, które zatrzymają rozwój Islam Net w norweskiej stolicy. Sugerują m.in. instrumenty prawne związane z budownictwem. Dodają, że niepohamowany rozwój radykalnego islamu doprowadzi do sytuacji, którą obecnie obserwuje się we Francji. Tamtejsze władze nie kontrolowały rozwoju ekstremistów muzułmańskich. Obecnie zmuszone są do przeprowadzania śledztw, aresztowań oraz zamykania meczetów.