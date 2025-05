Norwescy mordercy wilków: oskarżeni o nielegalne polowania na zwierzęta pod ochroną

W Polsce żyje prawie dwa tysiące wilków, w Norwegii – zaledwie około 80. wikimedia.commons/ NTNU, Faculty of Natural Sciences/ https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Wilcza krew na śniegu, prawo i niesprawiedliwość. Co wydarzyło się zimą w Innlandet, ujawnia norweska policja kryminalna.

Działania policji kryminalnej w tej sprawie wzbudzały zainteresowanie od kilku miesięcy. Funkcjonariusze Økokrim nie zdradzali szczegółów ze względu na dobro śledztwa. Niedawno poinformowali jednak, że zatrzymano grupę mężczyzn w różnym wieku, zamieszkałych w okręgu Innlandet. Skonfiskowano także ponad sto sztuk broni. Działania zatrzymanych doprowadziły w styczniu do śmierci dwóch wilków.

Nowe, twarde prawo

Wilki w Norwegii nie mają łatwo nawet bez kłusownictwa. Choć Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, przyjmuje część rozwiązań i o pewnych sprawach ma prawo współdecydować. Kraj fiordów był za procedowaną niedawno zmianą poziomu ochrony wilka ze „ściśle chronionego” na „chroniony”. W zeszłym tygodniu tę ideę przegłosował Parlament Europejski. Poskutkuje to najprawdopodobniej większymi możliwościami ingerowania w liczbę wilków poprzez ich odstrzał. To zwycięstwo lobby rolniczego. Wielu rolników patrzy na wzrost populacji wilka z niepokojem ze względu na realne i potencjalne szkody, jakie mogą spowodować te zwierzęta w gospodarstwach.



W Europie żyje w tej chwili 20 tysięcy wilków, a ich liczba rośnie. Ekolodzy jednak stoją stanowisku, że to za mało, że populacja tego gatunku wciąż się nie odbudowała. Ich głos chwilowo okazał się słabszy…