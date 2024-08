Norwegowie zrewolucjonizują prawo aborcyjne? Rząd chce wydłużyć ważny termin

Prawo kobiet do samostanowienia o aborcji jest w Norwegii podstawową wartością. Zadaniem społeczeństwa jest zapewnienie kobietom w ciąży równego prawa do aborcji i dostępu do bezpiecznej aborcji. Ponadto kobiety pragnące aborcji mają prawo do opieki i wsparcia. Dzisiejsze prawo aborcyjne od wielu dziesięcioleci odgrywa ważną rolę dla kobiet w całym kraju, a moim celem jest, aby nowe regulacje również obowiązywały przez długi czas~ minister zdrowia i opieki Jan Christian Vestre.