Norwegowie zmęczeni nowym rządem: partie straciły blisko 10 procent poparcia

Rządzące Partia Pracy i Centrum zanotowały znaczny spadek poparcia, wynika ze styczniowego sondażu agencji badawczej Norstat. Gdyby wybory odbywały się w najbliższy weekend, partie czerwono-zielonej koalicji straciłyby około ćwierć miliona wyborców.

Kryzys koalicji rządzącej

W ciągu miesiąca partie rządzące straciły w sondażach 6,5 punktu procentowego poparcia. Strata wzrasta do 8,9 pp. po porównaniu wyników jesiennych wyborów i styczniowego sondażu. Eksperci wskazują, że winę za taki rozwój wydarzeń ponosi pandemia i zmęczenie restrykcjami oraz kryzys energetyczny. – Większość partii rządzących od czasu do czasu doświadcza formy wypalenia. U obecnej koalicji objawił on się bardzo szybko – komentuje Johannes Bergh, dyrektor ds. badań w Instytucie Badań Społecznych. Wskazuje także, że negatywnej ocenie podlega również potrzeba zmiany na stanowisku przewodniczącego Stortingu. W listopadzie Eva Kristin Hansen z Partii Pracy podała się do dymisji. Zarzuca się jej możliwe naruszenia przepisów dotyczących osób dojeżdżających do pracy.