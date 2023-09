Norwegowie dostarczą Polsce system obrony wybrzeża. Wartość kontraktu opiewa na 16 000 000 000 koron

Pociski NSM dostarczane są do 12 państw Kongsberg Gruppen/materiały prasowe

Firma Kongsberg Defence & Aerospace, wchodząca w skład Kongsberg Gruppen, zawarła z polskim Ministerstwem Obrony Narodowej kontrakt na dostawę czterech pocisków NSM (Naval Strike Missile) systemu obrony wybrzeża. Umowa opiewa na 16 mld NOK i jest najwyższym pojedynczym kontraktem w historii norweskiego przedsiębiorstwa.

- Ten kontrakt jest najwyższym pojedynczym kontraktem w historii Kongsberg i ważnym kamieniem milowym w naszej ponad 200-letniej historii. Polska jest naszym wieloletnim partnerem i jesteśmy dumni, że możemy podpisać tę umowę. W obliczu zmienionej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Europie Polska niezmiennie angażuje się w zapewnienie ważnych zdolności obronnych, a dla Kongsberg jako partnera branżowego zapewnia to przewidywalność inwestycji i dalszego budowania potencjału w celu zaspokojenia tych potrzeb - mówi Geir Håøy, prezes i dyrektor generalny Kongsberg, cytowany w oświadczeniu prasowym z 5 września.



Polska po raz pierwszy nabyła system rakietowy od Kongsberg Gruppen w 2008 r., a następnie rozbudowała go o dodatkową eskadrę w 2014 r. Nowa dostawa oznacza kontynuację ponad dziesięcioletniej współpracy do lat 30. XXI wieku, czytamy w oświadczeniu firmy.