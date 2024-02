Norwegia z rekordowym zyskiem ze sprzedaży broni. Polska wśród najważniejszych importerów

Eksport norweskiej broni osiągnął rekordową wartość. Kraj fiordów zarobił na nim 6,8 mld NOK w 2023 roku. Wśród głównych odbiorców zaopatrzenia wymieniana jest Polska.

Wartość eksportu norweskiej broni poprawiła się o 2,1 mld NOK w skali roku. Jak zwracają uwagę badacze Centralnego Biura Statystycznego (SSB), najważniejszą przyczyną zjawiska jest wojna trwająca w Ukrainie. – Wiele państw przekazało darowizny z własnych zasobów na rzecz Ukrainy. To z kolei przyczyniło się do zwiększenia popytu na nową broń i amunicję z Norwegii – komentuje Jan Olav Rørhus, badacz instytucji. W 2023 roku największy zysk przyniosła sprzedaż: 1. broni i elementów uzbrojenia – 3,197 mld NOK, 2. pocisków, granatów, bomb itp. – 2,614 mld NOK, 3. amunicji – 0,837 mld NOK. Na pozostałą kwotę przypadła sprzedaż pojazdów opancerzonych i ich elementów oraz innych towarów militarnych.

Państwa NATO głównym odbiorcą uzbrojenia

Wartość eksportu do krajów NATO wzrosła w 2023 roku do 4,3 mld NOK i stanowiła 63 proc. całkowitej sprzedaży. Odpowiednia kwota za rok 2022 wyniosła 1,8 miliarda NOK, wynika z danych SSB. Największy wzrost odnotowano w eksporcie na Węgry, który wzrósł o 761 mln NOK w porównaniu z 2022 rokiem. Wśród największych odbiorców norweskiego uzbrojenia wymieniane są:



1. USA,

2. Węgry,

3. Wielka Brytania,

4. Polska,

5. Niemcy.



Biorąc pod uwagę państwa spoza NATO, sprzedaż osiągnęła największą sprzedaż do:



1. Kataru,

2. Ukrainy,

3. Omanu,

4. Jordanii,

5. Arabii Saudyjskiej.



SSB uznaje eksport do trzech ostatnich wymienianych państw za marginalny. Badacze przypominają także, że do wartości sprzedaży broni wliczane są także darowizny na rzecz Ukrainy.