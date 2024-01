Norwegia wzmacnia obronność i szykuje się do wojny. „Nie wiemy, co za trzy lata zrobi Rosja”

– Norwegia ma tylko kilka lat na zbudowanie obrony, która będzie w stanie lepiej stawić czoła rosyjskiej agresji – twierdzi szef Norweskich Sił Zbrojnych, generał Eirik Kristoffersen. Zwrócił uwagę, że w najbliższym okresie kraj fiordów musi inwestować w obronność. Rosję nazwał państwem nieprzewidywalnym.

Kristoffersen uczestniczył w spotkaniu szefów obrony NATO, które w połowie stycznia odbyło się w Brukseli. Jak relacjonował, rozmowy dotyczyły spraw obronności. Dyskutowano, jak sojusz i poszczególne państwa mogą przygotować się do wojny. – Rosja znacząco zwiększyła produkcję. Współpracowali także z takimi krajami jak Iran i Korea Północna, co oznacza, że ​​możemy uzyskać szybszą rozbudowę rosyjskiej obronności, niż przewidywaliśmy w zeszłym roku – powiedział w rozmowie z mediami generał.



– Nie wiemy, co za trzy lata zrobi Rosja. Ważne jest dla nas, aby stawić czoła niepewnemu i nieprzewidywalnemu światu, mając silną obronę w kraju – dodał Eirik Kristoffersen.