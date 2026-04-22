Norwegia szykuje się na ograniczenia. Praca zdalna ma uratować rynek paliw

Norwegia mierzy się z ryzykiem niedoboru paliw. Rezerwy wystarczają na około 20 dni. Rząd analizuje nadzwyczajne działania. Wśród nich pojawia się powszechna praca zdalna.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Kraj notuje rekordowe przychody z eksportu ropy i gazu. Jednocześnie nie jest w stanie zagwarantować stabilnych dostaw na rynku wewnętrznym. Premier Jonas Gahr Støre w rozmowie z "Aftenposten" przyznał, że dotychczasowa strategia opierała się na błędnych założeniach. System bazował na ciągłości produkcji i bliskości rafinerii. Obecne napięcia globalne zmieniły realia rynku.

Reklama

Niskie rezerwy i błędne założenia Zapasy Norwegii wystarczają na około 20 dni. To ponad czterokrotnie mniej niż w Szwecji i Finlandii, gdzie rezerwy sięgają 90 dni. Przez lata taki poziom uznawano za wystarczający. Opierano się na stabilności rynku i własnej produkcji. Dziś podejście to jest zmieniane.



Premier wskazał w "Aftenposten", że strategia bezpieczeństwa nie odpowiada obecnym warunkom. Utrzymywano niskie stany magazynowe. Zakładano nieprzerwaną dostępność surowców. Globalna nieprzewidywalność podważyła założenia. Potrzebne są nowe rozwiązania.

Obecna sytuacja zmusza do zmiany długoterminowej strategii energetycznej.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Rekordowe zyski i presja globalna W marcu 2026 Norwegia sprzedała 56,6 mln baryłek ropy. Wartość wyniosła 4,9 mld euro. Dochody z gazu wyniosły 5,9 mld euro. Kraj pozostaje jednym z kluczowych dostawców energii w Europie. Odpowiada m.in. za jedną trzecią dostaw gazu do Polski.



Jak wskazują komentatorzy "Aftenposten" i "VG", sytuacja ma wymiar paradoksalny. Państwo osiąga rekordowe zyski, ale nie zabezpiecza własnego rynku. Blokada cieśniny Ormuz oraz wojna na Bliskim Wschodzie podniosły ceny ropy. Ujawniły także braki infrastrukturalne. Norwegia nie ma wystarczających możliwości magazynowania paliw.