Norwegia zarabia na kryzysie naftowym i gazowym. Europa chce udziału w dochodach

Wzrost dochodów Norwegii może być krótkoterminowy i zależny od sytuacji globalnej. Fot. Øyvind Hagen, materiały prasowe Equinor

Norwegia osiąga wyższe dochody z ropy i gazu. Europosłowie oczekują większego wsparcia dla Ukrainy oraz nowych podatków dla firm energetycznych.

Napięcia na Bliskim Wschodzie oraz kruchy rozejm wpływają na ceny surowców. Wzrost cen przekłada się na większe przychody Norwegii. Sytuacja zwróciła uwagę polityków w Brukseli. Wskazują na potrzebę podziału części zysków. Dyskusja dotyczy Ukrainy i rynku energii.

Większe wsparcie dla Ukrainy Europosłanka Karin Karlsbro wskazuje na łamach NRK na rosnące koszty obrony Ukrainy. Podkreśla, że kraje o silnej gospodarce powinny zwiększyć pomoc. Jej zdaniem Norwegia ma nowe możliwości finansowe. Wynikają z obecnej sytuacji na rynku surowców.



Karlsbro zwraca uwagę na problemy UE z uruchomieniem jednego z mechanizmów pożyczkowych. Zwiększa to znaczenie wsparcia ze strony partnerów. Norwegia jest postrzegana jako państwo o dużych zasobach. Europosłanka nie odnosi się do kwestii etycznych. Podkreśla jednak znaczenie współpracy dla bezpieczeństwa.

Norwegia może zostać postawiona w trudnej pozycji dyplomatycznej.Fot. fotolia.pl/royalty free

Propozycja nowych podatków Przedstawiciele Zielonych proponują dodatkowe opodatkowanie firm naftowych i gazowych. Rasmus Andresen wskazuje na wysokie koszty ponoszone przez Europejczyków. Proponowana stawka wynosi od 20 do 25 proc. Dochody miałyby trafiać bezpośrednio do obywateli. Decyzje należałyby do państw członkowskich.



Podobne rozwiązanie zaproponowało pięć krajów. Inicjatywa pojawiła się po wzroście cen związanym z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Projekt analizuje Komisja Europejska. Ewentualne przepisy mogłyby objąć m.in. Equinor. Temat pozostaje na etapie prac politycznych.