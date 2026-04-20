Norwegia zarabia na kryzysie naftowym i gazowym. Europa chce udziału w dochodach

Norwegia osiąga wyższe dochody z ropy i gazu. Europosłowie oczekują większego wsparcia dla Ukrainy oraz nowych podatków dla firm energetycznych.
Komentarze
Wzrost dochodów Norwegii może być krótkoterminowy i zależny od sytuacji globalnej. Fot. Øyvind Hagen, materiały prasowe Equinor
Napięcia na Bliskim Wschodzie oraz kruchy rozejm wpływają na ceny surowców. Wzrost cen przekłada się na większe przychody Norwegii. Sytuacja zwróciła uwagę polityków w Brukseli. Wskazują na potrzebę podziału części zysków. Dyskusja dotyczy Ukrainy i rynku energii.
Przeczytaj również Norwegia boi się o przyszłość. Zawarła nowy sojusz. Wśród współpracowników Polacy

Większe wsparcie dla Ukrainy

Europosłanka Karin Karlsbro wskazuje na łamach NRK na rosnące koszty obrony Ukrainy. Podkreśla, że kraje o silnej gospodarce powinny zwiększyć pomoc. Jej zdaniem Norwegia ma nowe możliwości finansowe. Wynikają z obecnej sytuacji na rynku surowców.

Karlsbro zwraca uwagę na problemy UE z uruchomieniem jednego z mechanizmów pożyczkowych. Zwiększa to znaczenie wsparcia ze strony partnerów. Norwegia jest postrzegana jako państwo o dużych zasobach. Europosłanka nie odnosi się do kwestii etycznych. Podkreśla jednak znaczenie współpracy dla bezpieczeństwa.

Norwegia może zostać postawiona w trudnej pozycji dyplomatycznej.

Norwegia może zostać postawiona w trudnej pozycji dyplomatycznej.Fot. fotolia.pl/royalty free

Propozycja nowych podatków

Przedstawiciele Zielonych proponują dodatkowe opodatkowanie firm naftowych i gazowych. Rasmus Andresen wskazuje na wysokie koszty ponoszone przez Europejczyków. Proponowana stawka wynosi od 20 do 25 proc. Dochody miałyby trafiać bezpośrednio do obywateli. Decyzje należałyby do państw członkowskich.

Podobne rozwiązanie zaproponowało pięć krajów. Inicjatywa pojawiła się po wzroście cen związanym z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Projekt analizuje Komisja Europejska. Ewentualne przepisy mogłyby objąć m.in. Equinor. Temat pozostaje na etapie prac politycznych.
Przeczytaj również Największe zyski od lat. Norwegia sprzedaje ropę, gaz i... broń. Na liście odbiorców Polska
Minister finansów Jens Stoltenberg wskazuje, że Norwegia przekazuje Ukrainie ponad 10 razy więcej środków w relacji do PKB niż inne państwa zachodnie. Zaznacza, że wzrost cen ropy zwiększa dochody, ale spadki na rynkach obniżają wartość funduszu emerytalnego. Fundusz jest pięć razy większy niż wartość pozostałych złóż na norweskim szelfie. Wskazuje też, że pogorszenie koniunktury globalnej może przynieść większe straty niż zyski z surowców.
To może Cię zainteresować

Poradniki
Aktualności

Norwegia szykuje się na cięcia wydatków. W tle wojny i starzejące się społeczeństwo
Poradniki
Aktualności

Drożyzna uderza w Norwegów. Partie mają zupełnie różne pomysły na pomoc
Poradniki
Polityka

Donald Tusk w Oslo: „Pomoc Norwegii dla Ukrainy jest absolutnie wzorowa”
Poradniki
Polityka

Zła energia w Norwegii, czyli dlaczego rozpadła się koalicja rządząca
Poradniki
Polityka

Unia uderza w norweski przemysł? Olbrzymi sprzeciw nad fiordami
Poradniki
Polityka

„Norwegia wspiera Ukrainę aż do zwycięstwa”. Kolejna wizyta władz w Kijowie
Poradniki
Biznes i gospodarka

Minister ostrzega przed nową falą drożyzny. Wojny mogą uderzyć w portfele
Poradniki
Biznes i gospodarka

Korona norweska znów pod presją. Szykuje się najgorszy koniec roku od lat
Poradniki
Aktualności

Norwegia chce zacieśniać współpracę z UE. Rząd wyjawił szczegóły
Poradniki
Biznes i gospodarka

Najtrudniejszy budżet w historii Norwegii? To wpłynie na finanse w 2026 roku
