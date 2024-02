Norwegia świętuje urodziny Haralda V. Mieszkańcy nie chcą abdykacji króla

Harald V świętuje 87 rocznicę urodzin. Na czele Królestwo Norwegii stoi nieprzerwanie od 33 lat. Jest najstarszym panującym monarchą w Europie.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem postawy króla. Wiele osób w jego wieku prowadzi wycofane i spokojne życie. Harald V ma poczucie obowiązku, które ma duże znaczenie dla wielu mieszkańców Norwegii – skomentował na łamach NRK premier Jonas Gahr Støre. Szef rządu co piątek spotyka się w pałacu królewskim z monarchą i jego synem, księciem koronnym Haakonem. Harald V przewodniczy wówczas spotkaniom gabinetu. W 2023 roku uczynił to 35 razy. Jak wyliczają dziennikarze NRK, w ciągu minionych 12 miesięcy król wykonał 431 zdania. Zaliczają się do nich wizyty krajowe i zagraniczne, audiencje, spotkania z Radą Ministrów oraz ambasadorami.



Przed urodzinami króla redakcja NRK zrealizowała sondaż, w którym pytała, czy Harald V powinien pójść w ślady duńskiej monarchini Małgorzaty II i przekazać władzę synowi. Ze zdaniem zgodziło się 22 proc. pytanych. Zdecydowana większość – 64 proc. badanych – nie chce abdykacji i domaga się, by pozostał na stanowisku do końca życia.