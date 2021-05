Norwegia rezygnuje z dwóch preparatów: AstraZeneca i Janssen wykluczone z programu szczepień

Na konferencji prasowej, która odbyła się 12 maja, premier Erna Solberg poinformowała o przyspieszeniu szczepień osób z grupy wiekowej 18-24. Otrzymają one pierwszą dawkę zaraz po Norwegach urodzonych w 1976 roku i wcześniej. Jednocześnie szczepieni będą mieszkańcy kraju fiordów w wieku od 40. do 44. roku życia. Na koniec kolejki spadli urodzeni w latach 1982-1996. Jeśli krajowy program nie ulegnie zmianom, 18-latkowie otrzymają pierwszą dawkę na przełomie lipca i sierpnia.Jak informuje rząd, młodsi obywatele otrzymają pierwszą dawkę na początku czerwca. Termin może różnić się w zależności od gminy. W nadchodzących tygodniach wybrane miejscowości otrzymają większe dostawy szczepionek. Trafią one tam, gdzie utrzymuje się wysoki wskaźnik zakażeń koronawirusem.