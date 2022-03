Norwegia przyjmie uchodźców z Ukrainy: przygotowano już osiem tysięcy miejsc

Urząd ds. Cudzoziemców (UDI) rozpoczął pracę nad tworzeniem bazy miejsc, w której schronienie znajdą uchodźcy z Ukrainy. Zawarte do 9 marca umowy pozwolą przyjąć w Norwegii osiem tysięcy uciekinierów. Gminy zwracają uwagę, że możliwości samorządów są dużo większe.

Podlegający pod Ministerstwo Pracy i Integracji Urząd ds. Integracji i Różnorodności (IMDi) przekazał, że norweskie gminy są w stanie przyjąć 22 tys. uchodźców. Przed wojną w Ukrainie liczba była czterokrotnie mniejsza. Rosyjska inwazja zmobilizowała lokalne władze do podjęcia działań. – To bardzo dobrze, że gminy chcą przyłączyć się do zakwaterowania i integracji uchodźców, którzy otrzymają azyl w Norwegii. To, czego uciekinierzy najbardziej potrzebują, to szybkie zintegrowanie się z lokalną społecznością, zdobycie kwalifikacji do pracy i dostęp do edukacji oraz uczestnictwo w życiu naszej zbiorowości – stwierdziła w komunikacie prasowym dyrektorka IMDi Libe Rieber-Mohn.