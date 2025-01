Norwegia po raz kolejny gotowa na kryzys. Wysłano listy o możliwym rekwirowaniu dóbr

Właściciele tysięcy pojazdów, maszyn oraz nieruchomości w Norwegii mogą spodziewać się listów od sił zbrojnych dotyczących przygotowań do rekwirowania ich własności. Działania mają zapewnić wojsku dostęp do kluczowych zasobów w razie wojny lub kryzysu. Inicjatywa wpisuje się w koncepcję tzw. obrony totalnej, w której wojsko i społeczeństwo współdziałają na rzecz bezpieczeństwa kraju.

W 2025 roku liczba przygotowanych rekwirowań osiągnęła poziom 14 tys., co jest znaczącym wzrostem w porównaniu do liczby czterech tys. w 2022 roku. Obejmują one nie tylko pojazdy, ale także budynki, maszyny i mniejsze jednostki pływające. System rekwirowań, uregulowany prawnie od 1951 roku, pozwala wojsku w razie potrzeby wykorzystać zasoby cywilne, ale działa wyłącznie w czasie wojny lub na mocy specjalnych decyzji państwowych.



Dla właścicieli objętych systemem przygotowanych rekwirowań oznacza to jedynie świadomość, że ich zasoby mogą być wykorzystane w wyjątkowych sytuacjach. W czasie pokoju brak jest praktycznych konsekwencji tego rozwiązania. Każda decyzja o rekwirowaniu odnawiana jest co roku, a około połowa tegorocznych powiadomień to kontynuacja wcześniejszych zgłoszeń.