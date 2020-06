Norwegia otwiera się na Europę. Czy zniesienie restrykcji uwzględnia Polskę?

Od 15 lipca mieszkańcy Norwegii mogą podróżować do krajów strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem, że sytuacja związana z ryzykiem zarażenia się koronawirusem w tych państwach będzie odpowiadała wymaganiom Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet, FHI). Oznacza to, że także obywatele tych krajów będą mogli odwiedzić Norwegię. Zakaz Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący wjazdu na teren kraju fiordów zostaje w ich przypadku zniesiony.

Ponadto, chociaż do tej pory jedynym regionem Szwecji, którego mieszkańcy bez utrudnień mogli wybrać się do norweskich sąsiadów, była wyspa Gotlandia, teraz również ona traci przywileje, i tak jak pozostałych podróżnych ze Szwecji, teraz tych z Gotlandii także obejmuje obowiązek 10-dniowej kwarantanny.

Do 10 lipca FHI przygotuje listę krajów, z których będzie można bez przeszkód dostać się do Norwegii i odwrotnie. W czasie konferencji prasowej podkreślono, że rozluźnione restrykcje nie mają stanowić zachęty do międzynarodowych podróży. Obecnie można swobodnie przemieszczać się z Norwegii do Danii, Finlandii, Islandii i Wysp Owczych bez potrzeby poddawania się kwarantannie.