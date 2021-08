Norwegia otrzymuje 1 000 000 dodatkowych dawek szczepionki z polskiej puli

Jak informuje resort spraw zagranicznych, do Norwegii trafi ponad milion dawek preparatu Moderna. Dodatkowa dostawa pozwoli w pełni zaszczepić wszystkich dorosłych powyżej 18 roku życia w ciągu pierwszych dwóch tygodni września.

Przyspieszy to program szczepień

Z tak dużej dostawy cieszy się Instytut Zdrowia Publicznego (FHI), który informuje, że dzięki temu populacja zostanie zaszczepiona od dwóch do trzech tygodni szybciej, co przyczyni się do ochrony społeczeństwa przed ewentualną jesienną falą covid-19, wyjaśnia Geir Bukholm, wiceszef w FHI. Dodaje też, że tak duży wzrost liczby szczepionek oznacza, że ​​to gminy same mogą zdecydować, kto jako pierwszy otrzyma preparat. W przypadku drugiej dawki obowiązuje jednak zasada, że ​​ci, którzy czekali najdłużej, powinni otrzymać ją jako pierwsi, precyzuje.