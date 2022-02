Norwegia jednak wyśle broń na Ukrainę? Rząd rozważa, opozycja naciska

W kraju fiordów trwa dyskusja dotycząca zakresu pomocy wysłanej na Ukrainę. 27 lutego rząd postanowił, że wyśle okupowanemu państwu sprzęt wojskowy. Partie opozycyjne naciskają, by dołączyć do niego broń i amunicję. Rada Ministrów może podjąć decyzję w sprawie jeszcze w poniedziałek.

27 lutego premier stwierdził, że zapoznał się z potrzebami wojsk broniących się przed rosyjską agresją. Na tej podstawie Norwegia przekaże hełmy, kamizelki kuloodporne i inne wyposażenie potrzebne na froncie. – Cieszę się, że rząd otwiera się na wsparcie Ukrainy hełmami i kamizelkami, ale Ukraińcy potrzebują też broni do obrony swojej wolności. Dania i Szwecja dostarczają ją na Ukrainę. Powinno być oczywiste, że Norwegia zrobi to samo – poinformowałą w niedzielę wieczorem Guri Melby, liderka Liberałów. Otrzymała także poparcie partii, by przedstawić w Stortingu pomysł wysłania broni na Ukrainę.



Głos w dyskusji zabrali również przedstawiciele Partii Konserwatywnej. – Jesteśmy otwarci na rozmowy, czy Norwegia powinna dostarczać broń i amunicję na Ukrainę. [...] Rząd musi dokonać rzeczywistej oceny, czy są jeszcze zasoby, którymi możemy wesprzeć ukraińskich żołnierzy. Myślę, że jest to kwestia, którą chętnie przedyskutują parlamentarzyści w Stortingu – powiedziała w rozmowie z VG Ine Marie Eriksen Søreide, minister obrony (2013-2017) oraz spraw zagranicznych (2017-2021) w rządzie Erny Solberg.