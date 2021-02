Norwegia inwestuje w 5G i światłowody: szybki internet dotrze na wieś

Obszary testowe 5G w Norwegii zostały wybrane w 2020 roku. Fot. materiały prasowe Ice

Rząd ogłosił nową inwestycję, która ma przyczynić się do rozwoju usług telekomunikacyjnych na terenie kraju. Projekt polegać będzie na ułatwieniu dostępu do łącz szerokopasmowych na obszarach wiejskich. Specjalne dotacje otrzymają usługodawcy, którzy chcą mieć dostęp do częstotliwości 5G.

Reklama

W zamian za rozbudowę szybkiego łącza szerokopasmowego (100 Mb/s) na obszarach wiejskich, rząd przyzna firmom telekomunikacyjnym 560 mln koron norweskich upustu, podczas podziału dostępu do sieci 5G na obszare Norwegii. Pakiet ma być uzupełnieniem tradycyjnych dotacji, które uwzględniły w budżecie norweskie władze. W 2021 roku wsparcie przeznaczone dla firm telekomunikacyjnych przekroczy 800 mln NOK. Jest to kwota dwukrotnie wyższa niż w ostatnich dwunastu miesiącach, które uznano za rekordowe. – W Norwegii coraz trudniej żyje się osobom, które nie mają dostępu do szybkiego połączenia internetowego. Dlatego tego typu działania są bardzo ważne. Z niecierpliwością czekam na moment, kiedy łącze będzie służyło także mieszkańcom wsi – komentuje minister cyfryzacji Linda Hofstad Helleland.

Najwyższa dostępność szybkiego Internetu w Europie Jak informuje rząd, Norwegia ma najlepszy dostęp do mobilnego i szerokopasmowego Internetu w Europie. W 2016 roku wyznaczono cel, którym miało być objęcie 90 proc. gospodarstw domowych możliwością korzystania z sieci o szybkości co najmniej 100 Mb/s. Zrealizowano go w ostatnich miesiącach 2020 roku. Według obliczeń Rady Ministrów, firmy komunikacyjne inwestują w rozwój Internetu ponad 10 mld koron norweskich rocznie.

Norwegia chce być światowym liderem technologii światłowodowej oraz 5G. Fot. Fotolia.com

Infrastruktura zapewniająca dostępność światłowodów i 5G jest w Norwegii ciągle rozwijana. Sieć piątej generacji dotarła do dziewięciu miast kraju fiordów. Testują ją także pracownicy wybranych przedsiębiorstw w Trondheim, Frøya i Elverum. Ma się przyczynić do rozwoju innowacyjnego biznesu oraz poprawy jakości sztucznej inteligencji. Jak dodaje Krajowy Urząd Komunikacji (Nkom), operatorzy sieci komórkowych otrzymają kolejną możliwość nabycia dostępu do 5G latem 2021 roku.