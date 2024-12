Norwegia bierze się za dobrostan zwierząt. Rząd chce m.in. obowiązkowego czipowania psów

Do tej pory obowiązek znakowania identyfikacyjnego dotyczył tylko psów ze związku kynologicznego. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norweski rząd proponuje wprowadzenie obowiązku czipowania (ID-merking) i rejestracji wszystkich psów. Propozycja ta pojawiła się w nowym rządowym raporcie parlamentarnym na temat dobrostanu zwierząt, nie tylko domowych, lecz także w rolnictwie i akwakulturze.

Po raz pierwszy od 20 lat w Norwegii stworzono raport o dobrostanie i zaproponowano szereg środków zarówno w odniesieniu do zwierząt domowych, w rolnictwie, jak i w sektorze akwakultury.

Norweski Związek Kynologiczny wielokrotnie apelował do władz, by wprowadzić obowiązkowe oznakowanie identyfikacyjne dla wszystkich psów w Norwegii. Do tej pory tylko te zarejestrowane w bazie związku były objęte takim nakazem.