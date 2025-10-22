Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Norwegia będzie jak USA. Nauczyciele uczą się... jak chronić dzieci przed strzelaniną

Redakcja

22 października 2025 15:54

Kopiuj link
Norwegia będzie jak USA. Nauczyciele uczą się... jak chronić dzieci przed strzelaniną

W szkoleniach biorą udział sami nauczyciele. Kursy mogą mieć negatywny wpływ na uczniów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

W Oslo wprowadzono obowiązkowe szkolenia z zakresu procedury PLIVO (pågående livstruende vold – trwające zagrożenie życia) dla wszystkich pracowników szkół. Kurs ma na celu wzmocnienie gotowości placówek na sytuacje związane z przemocą z użyciem broni lub innych form bezpośredniego zagrożenia życia.
Szkolenia PLIVO zostały wprowadzone w odpowiedzi na zwiększoną ocenę ryzyka w placówkach edukacyjnych. Władze oświatowe zdecydowały, że wszystkie szkoły w stolicy muszą zrealizować kurs do końca 2025 roku. Rozpoczęły się już w 2024 roku. Kurs jest skierowany do wszystkich pracowników szkół. Nie tylko nauczycieli, ale również obsługi i administracji. Celem jest przygotowanie personelu do reagowania w pierwszych minutach po zaistnieniu sytuacji kryzysowej, zanim przybędą służby ratunkowe.
Nie przynosisz korzyści? Nie dostaniesz stypendium. Nowy pomysł Partii Postępu

Tak wyglądają szkolenia z bezpieczeństwa w Norwegii

Procedura PLIVO została opracowana przez służby ratunkowe i zakłada konkretne działania w przypadku zagrożenia życia – m.in. współpracę z policją, strażą pożarną i służbami medycznymi. Na kursie uczestnicy zapoznają się z różnymi scenariuszami, w tym atakiem z użyciem broni, oraz praktycznymi sposobami reagowania. Szkolenie jest prowadzone we współpracy z lokalnymi służbami i środowiskiem technologicznym, co ma zapewnić realistyczne warunki i efektywną naukę.

Kurs nie ogranicza się wyłącznie do procedur „ucieczki” czy „schronienia”. Pracownicy oświaty uczą sie m.in. jak zadbać o bezpieczeństwo uczniów w salach lekcyjnych.
Podstawowym zagrożeniem, z jakim mieliby zmagać się nauczyciele, jest atak z użyciem broni palnej.

Podstawowym zagrożeniem, z jakim mieliby zmagać się nauczyciele, jest atak z użyciem broni palnej.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Uczniowie nie wezmą udziału w ćwiczeniach?

Władze oświatowe wskazują, że choć pracownicy szkół mają przejść szkolenie, to w przypadku ćwiczeń z udziałem uczniów decyzje pozostają w gestii poszczególnych szkół. Wynika to z zalecenia urzędników oświatowych, którzy sugerują, by uczniowie nie brali udziału w pełnych ćwiczeniach PLIVO, gdyż mogą być one psychologicznie obciążające.

Kursy w Oslo stanowią pilotażową wersję szkoleń. Jeśli okażą się skuteczne, władze oświatowe planują wprowadzić je we wszystkich placówkach Norwegii.
