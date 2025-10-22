Norwegia będzie jak USA. Nauczyciele uczą się... jak chronić dzieci przed strzelaniną
22 października 2025 15:54
W szkoleniach biorą udział sami nauczyciele. Kursy mogą mieć negatywny wpływ na uczniów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Tak wyglądają szkolenia z bezpieczeństwa w Norwegii
Kurs nie ogranicza się wyłącznie do procedur „ucieczki” czy „schronienia”. Pracownicy oświaty uczą sie m.in. jak zadbać o bezpieczeństwo uczniów w salach lekcyjnych.
Podstawowym zagrożeniem, z jakim mieliby zmagać się nauczyciele, jest atak z użyciem broni palnej.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Uczniowie nie wezmą udziału w ćwiczeniach?
Kursy w Oslo stanowią pilotażową wersję szkoleń. Jeśli okażą się skuteczne, władze oświatowe planują wprowadzić je we wszystkich placówkach Norwegii.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz