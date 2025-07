Norweg szpiegiem Rosji i Iranu? Pracował w amerykańskiej ambasadzie

Norweski obywatel, były ochroniarz ambasady USA w Oslo, został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Iranu. Zarzuty obejmują przekazywanie informacji o działalności placówki, w tym dane o dyplomatach, planach budynku i procedurach ochrony. Mężczyzna przyznaje się do faktów, ale kwestionuje ich kwalifikację jako materiału tajnego.

Obrońca podkreśla, że klient przyznaje się do zdarzeń, lecz nie zgadza się z kwalifikacją czynów jako nielegalnego szpiegostwa. Według adwokat, istotnym jest rozstrzygnięcie, czy ujawnione informacje były formalnie tajne oraz czy oskarżony posiadał dostęp do materiałów niejawnych. Nie posiadał klauzury bezpieczeństwa, co jego zdaniem czyni te ustalenia kwestionowanymi. W procesie obrońcy zapewniają, że zostanie skrupulatnie ustalony status przekazanych informacji. Sąd będzie musiał ocenić, czy ujawnione dane rzeczywiście naruszały przepisy o ochronie informacji.

Norweskie uniwersytety celem obcych służb?

Sprawa nabrała znaczenia także z uwagi na kontekst geopolityczny — oskarżony miał motywację wynikającą z amerykańskich powiązań z Izraelem oraz trwającej wojny w Strefie Gazy, co skłoniło go do kontaktu z rosyjskimi i irańskimi służbami. W momencie zatrzymania był studentem bezpieczeństwa i gotowości na Norweskim Uniwersytecie Arktycznym (UiT).



To drugi przypadek związany z UiT — wcześniej wykryto tam innego podejrzanego o szpiegostwo, pracownika z użyciem fałszywej tożsamości, powiązanego z rosyjskim wywiadem wojskowym. Służby norweskie podkreślają, że uczelnie wyższe również mogą być celem działań wywiadowczych.