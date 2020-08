Norweg aresztowany za szpiegostwo na rzecz obcych państw

Norweskie służby poinformowały o aresztowaniu mężczyzny, który przekazywał obcemu państwu informacje mające zaszkodzić interesowi narodowemu. Oskarżony jest pracownikiem DNV GL, podają norweskie media. Do zatrzymania doszło w sobotę 15 sierpnia.

Jak informuje policja, mężczyzna jest po pięćdziesiątce i mieszka we wschodniej części kraju fiordów. Podejrzany został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Oslo w poniedziałek, 17 sierpnia. Jest oskarżony o naruszenie art. 123 i 124 Kodeksu karnego, które dotyczą odpowiednio ujawniania tajemnicy państwowej i rażącego ujawniania tajemnicy państwowej. Naruszenie art. 123 grozi grzywną lub pozbawieniem wolności do lat 3, a naruszenie art. 124 grozi karą do 15 lat pozbawienia wolności.



Poniżej: Twitt służb bezpieczeństwa informujący o zatrzymaniu szpiega.