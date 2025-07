Niebezpieczne wieści z Norwegii. Krytyczna ilość lodu w Arktyce

Norwescy badacze niemal co miesiąc informują o dramatycznie niskiej pokrywie lodowej w Arktyce. Fot. Marit Kollstuen/MET

Czerwiec 2025 przyniósł zróżnicowane warunki pogodowe w Norwegii i regionie Arktyki. Miesiąc charakteryzował się nieznacznie wyższą temperaturą powietrza niż średnia wieloletnia, a opady deszczu były miejscami znacznie powyżej normy. Jednocześnie zaobserwowano bardzo niską pokrywę lodową na Morzu Arktycznym, co zostało określone jako druga najniższa wartość w historii satelitarnych pomiarów dla czerwca.

Norweska pogoda podzielona

Pod względem opadów miesiąc ten był o pięć proc. bardziej wilgotny niż norma, co klasyfikuje go jako 32. najbardziej deszczowy czerwiec w norweskich pomiarach od 1901 roku. Regiony od Rogaland do Trøndelag zostały określone jako „mokre” lub „bardzo mokre”, podczas gdy wschodnia część Finnmark i południowe obszary Norwegii były względnie suche. Największe sumy opadów zarejestrowano w Lurøy (334,9 mm) i Opstveit (310,6 mm), a najniższe w Vardø (15,7 mm). Odnotowano także nowe rekordy dobowych i miesięcznych opadów w kilku lokalizacjach.