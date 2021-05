Nastolatek planował zamach terrorystyczny: celem wydarzenia z okazji 17 maja

Rozpoczął się proces sądowy 16-latka pochodzącego z Syrii, który planował przeprowadzenie zamachów terrorystycznych w Norwegii. Nastolatek, aresztowany czwartego lutego 2021 roku, miał zaatakować 17 maja, w Dzień Konstytucji.

Syryjczyk przyznał, że trafił do Norwegii po zajęciu Syrii przez bojowników Państwa Islamskiego. Opowiadał, że jego dom został zbombardowany, gdy miał siedem lat. – Dwójka mojego rodzeństwa została ranna i zabrana przez wujków. [...] ISIS przejęło kontrolę nad dużymi obszarami Syrii. Widziałem wiele zwłok, sceny rozstrzeliwania i czaszki na ulicy – składał zeznania nastolatek. Twierdzi też, że po przyjeździe do Norwegii i rozpoczęciu nauki w liceum nie znalazł w kraju przyjaciół. Wyszukiwane hasła miały nie mieć związku z planowaniem ataku terrorystycznego, do czego nastolatek nie przyznaje się. – To było tylko w celach rozrywkowych – tłumaczy się Syryjczyk.



Zarówno prokuratura, jak i policja, nie wierzą zatrzymanemu nastolatkowi. Jednym z dowodów przedstawionych w sądzie jest zdjęcie, na którym Syryjczyk trzyma flagę Państwa Islamskiego. Śledczy twierdzą, że aresztowanie podejrzanego uchroniło Norwegów przed brutalnym zamachem terrorystycznym.