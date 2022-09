Nadciąga śnieżny weekend. Pierwsi mieszkańcy Norwegii przywitają zimę już we wrześniu

Norweski Instytut Meteorologiczny wydał żółte ostrzeżenie dotyczące opadów śniegu. Na pierwszy atak zimy muszą przygotować się mieszkańcy okolic Ålesund i Kristiansund. – Jeśli myślicie o podróży w te okolice, warto zastanowić się nad założeniem opon zimowych – mówią meteorolodzy.

– Największe zagrożenie opadami śniegu występuje w Strynefjellet i na północnym wschodzie od Dovrefjell – informuje na łamach NRK meteorolog Martin Granerød. – Jeśli myślisz o podróży do Sognefjellet, Strynefjellet lub na północ do obszarów górskich w Møre og Romsdal, to warto pomyśleć o oponach zimowych – dodają synoptycy. Ostrzeżenie obowiązywać będzie w piątek 16 września wieczorem oraz kolejnego dnia.



W niektórych rejonach Møre og Romsdal spodziewane są także opady deszczu. Jeśli temperatura spadnie poniżej zera, mogą doprowadzić do trudnych warunków drogowych. – To całkowicie zgodne z przewidywaniami. Jesienią temperatura stopniowo spada i można się spodziewać, że w górach pojawi się śnieg. Potem znów nastąpi okres z wyższymi temperaturami, a po nim opady śniegu przez resztę jesieni i zimy – podsumowują prognozy meteorolodzy.



Źródła: NRK, varsom.no, Norweski Instytut Meteorologiczny