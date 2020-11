Możliwe powodzie i osuwiska na zachodzie kraju: Instytut Meteorologiczny wydał żółte ostrzeżenie

Norwescy meteorolodzy ostrzegają przed silnymi opadami deszczu w zachodniej części kraju. Poziom wody może przekroczyć alarmowy limit o 40 centymetrów. Trudne warunki atmosferyczne dadzą o sobie znać również w pozostałej części państwa.

Żółty alert dotyczy całej zachodniej Norwegii – od Bergen, przez Trondheim i Bodø, do Andenes. W regionie stan wód przekroczy dopuszczalne limity o 20 do 40 centymetrów. Nadmierne opady deszczu mogą doprowadzić do lokalnych podtopień oraz występowania osuwisk.