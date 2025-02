Mijają trzy lata od rosyjskiej inwazji na Ukrainy. Tak zmieniły się relacje Norwegii z tymi państwami

Inwazja Rosji na Ukrainę miała znaczący wpływ na relacje handlowe Norwegii z obiema państwami. Podczas gdy wymiana handlowa z Rosją gwałtownie spadła, eksport do Ukrainy znacząco wzrósł w ciągu ostatnich trzech lat. Za sprawą napływu uchodźców, wzrosła także liczba przebywających nad fiordami obywateli Ukrainy.

Po ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku Norwegia dostosowała się do unijnych sankcji nałożonych na Moskwę, co doprowadziło do znaczącego ograniczenia importu rosyjskich towarów. W 2021 roku Norwegia sprowadzała z Rosji produkty o wartości 21,9 mld NOK, co stanowiło niemal 3 proc. całkowitego importu kraju. Do 2024 roku wartość ta spadła do 0,2 proc. całkowitego importu, a eksport do Rosji zmniejszył się o 58 proc. w porównaniu z rokiem 2023. Tradycyjnie Rosja była znaczącym dostawcą ropy, gazu i metali do Norwegii, jednak sankcje znacznie ograniczyły ten handel.



Jednym z niewielu sektorów, w którym norweski import z Rosji wzrósł, była branża rybna. W 2024 roku wartość importowanej z Rosji ryby wzrosła o 85 proc. w stosunku do 2023 roku, a rosyjski dorsz stanowił główny element tej wymiany. Wpływa na to możliwość przetwarzania rosyjskiej ryby w Norwegii i eksportowania jej jako produkt norweski do krajów UE bez dodatkowych ceł. Z kolei eksport norweskich produktów do Rosji zmniejszył się niemal o 60 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, a dostawy paszy dla zwierząt ustały całkowicie.