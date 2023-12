Mieszkańcy Norwegii biją na alarm. Sklepy podniosły ceny bardziej, niż to konieczne

Ponad 85 proc. mieszkańców kraju fiordów uważa, że sieci handlowe podniosły ceny bardziej, niż wymaga tego sytuacja. Markety oskarżane są o wykorzystanie inflacji do zwiększenia zarobków. Sklepy odrzucają oskarżenia.

Badanie opisujące stosunek mieszkańców Norwegii wobec sieci handlowych zrealizowała agencja InFact na potrzeby Nettavisen. 1161 osób odpowiedziało na pytanie „Czy sądzisz, że duże sieci sklepów podnoszą ceny bardziej, niż jest to konieczne, aby pokryć zwiększone koszty?”. 86,8 proc. ankietowanych zgodziło się z tym stwierdzeniem:



1) 62,1 proc. osób uznało, że ceny podwyższane są dużo bardziej niż to konieczne,

2) 24,7 proc. uznało, że ceny podwyższane są trochę więcej niż to konieczne,

3) 8,7 proc. wierzy, że sklepy podwyższają ceny tylko tyle, na ile to konieczne,

4) 4,5 proc. nie ma zdania w tej sprawie.