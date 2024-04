Między szpiegostwem i zarobkiem, czyli chiński problem Norwegii

Na zdjęciu: fragment portu w Kirkenes. Fot. Clemensfranz, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Chińskie firmy chcą rozpocząć inwestycje w Kirkenes (Finnmark), poinformował zarządca miejscowego portu. Rozwój przedsiębiorstwa Państwa Środka w tej części Europy miałaby pomóc rozwinąć tzw. Północny Szlak Morski. Służby informują jednak, że obszar jest atrakcyjny pod względem wywiadowczym.

– Chińscy inwestorzy zwracają uwagę na Kirkenes – skomentował na łamach NRK zarządca portu Terje Jørgensen. Jak wylicza, w ciągu kilku miesięcy miasto odwiedzili przedstawiciele chińskiej branży tekstyliów, motoryzacyjnej, technologicznej oraz dużego funduszu inwestycyjnego. W Kirkenes chcieliby zainwestować także jedna z największych chińskich firm budowlanych oraz spedycyjnych. Jørgensen potwierdził także, że przedstawiciele Chin są zainteresowane transportem towarów do Kirkenes. Mogliby także zainwestować w rozbudowę lokalnego portu. Państwo Środka zyskałoby na tym, dzięki ułatwieniu transportu przez tzw. Północny Szlak Morski. Trasa jest o około 1/3 krótsza niż południowa, biegnąca przez Ocean Indyjski i Kanał Sueski.

Zarobek, miejsca pracy i szpiegostwo?

Zarządca portu zwraca uwagę, że rozwój zagwarantowany przez Chiny przyczyniłby się do odbudowy rynku pracy w Kirkenes. Wyjaśnił, że lokalna społeczność potrzebuje nowych miejsc pracy. Te miałyby się pojawić wraz z planowanymi inwestycjami i wzmożonym transportem towarów. Obszar stracił wiele środków w wyniku sankcji nakładanych od 2022 roku na Rosję.



Norweska Służba Bezpieczeństwa (PST) skomentowała chińskie pomysły w tegorocznej ocenie bezpieczeństwa państwa. Funkcjonariusze zwrócili uwagę, że Państwo Środka będzie poszukiwało tzw. przyczółku na północy, by uzyskać dostęp do zasobów naturalnych oraz wpłynąć na kształt nowych szlaków handlowych. Przypominają także, że północny obszar Norwegii ma strategiczne znaczenia dla Norwegii i NATO przez wzgląd na m.in. bliskość Rosji i możliwość działalności w Arktyce.