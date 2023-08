Liczba szkód powodziowych w Oslo i Viken przekroczyła 1000. Może być jeszcze gorzej

Burze i ulewne deszcze uderzyły w Oslo i Viken mocniej od ekstremalnego frontu „Hans”, alarmują norweskie firmy ubezpieczeniowe. Do poniedziałkowego poranka Gjensidige i If otrzymały ponad tysiąc raportów o zniszczeniach gospodarstw domowych. Przypuszczają, że w kolejnych dniach może być jeszcze gorzej.

Do poranka 28 sierpnia Gjensidige odpowiadało na 560 zgłoszeń o szkodach wywołanych m.in. podtopieniami. Firma zwróciła uwagę, że na terenach zalewowych systemu odprowadzające wodę nie wytrzymały, przez co woda wdarła się na teren gospodarstw domowych. Przedstawiciele firmy przypuszczają, że w kolejnych dniach ubezpieczeni przekażą im kolejne informacje o zniszczeniach.



Kolejna ubezpieczalnia – If – poinformowała, że w niedzielę, 27 sierpnia do 15:00 przyjęła 450 zgłoszeń o zniszczeniach wynikających z podtopień i ulewnych opadów deszczu. W samym Oslo do 8:00 wpłynęło 150 informacji o problemach. – Ulewny deszcz nawiedził Oslo i okolicę znacznie brutalniej niż „Hans” – skomentował sytuację z ostatniego weekendu Sigmund Clementz, przedstawiciel If. Poza uszkodzeniami budynków mieszkalnych i komercyjnych, roszczenia wpływające do ubezpieczalni dotyczą podtopionych piwnic, zalanych samochodów oraz zatopionych łodzi.