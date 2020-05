Legalne dawstwo jajeczek coraz bliżej: historyczne głosowanie w Stortingu

Norwegia jest jedynym krajem nordyckim i jednym z czterech w skali Europy, w których dawstwo komórek jajowych jest nielegalne. Kwestia jego legalizacji nie została rozstrzygnięta od kilku lat, chociaż temat ten powraca cyklicznie do rządowych dyskusji. 26 maja ma jednak nastąpić w Stortingu głosowanie, które dla Norwegów może się okazać historyczne.

W kwietniu bowiem Partia Pracy (Ap), Socjalistyczna Partia Lewicowa (SV) i Partia Postępu (FrP) podjęły kolejną próbę osiągnięcia porozumienia w sprawie liberalizacji Ustawy o biotechnologii, co zapewniłoby bezpłodnym kobietom szansę na urodzenie dziecka. Tym razem liczą szczególnie na wsparcie Partii Postępu, która w grudniu ubiegłego roku opuściła rząd, dzięki czemu obecnie nie obowiązują jej zasady platformy Granavolden.

Liberalizacja umożliwiłaby między innymi dawstwo jajeczek, wczesne badanie ultrasonograficzne, testy genetyczne NIPT (ang. Non Invasive Prenatal Testing) i wspomagane zapłodnienie singielek. Przeciwna zmianom w Ustawie o biotechnologii jest Partia Chrześcijańska (KrF), zdaniem której donacja komórek jajowych wpłynie na sortowanie się norweskiego społeczeństwa.

Stortingsmøte i dag kl. 10. På dagsordenen er endringer i bioteknologiloven, men også mye annet, blant annet redegjørelse om barnevernet. Antatt tid for votering er kl. 15: https://t.co/6Zy3BMpftU

Równe szanse na zostanie rodzicem

Dawstwo jajeczek to proces, w którym kobieta przekazuje jedną lub więcej komórek jajowych na badania lub do zapłodnienia, dzięki czemu inna kobieta może zajść w ciążę poprzez sztuczne zapłodnienie. Przekazane komórki jajowe zapładnia się zwykle w laboratorium, a następnie umieszcza w macicy innej kobiety. W niektórych przypadkach niezapłodnione jajo jest zamrażane i przechowywane do późniejszego wykorzystania.