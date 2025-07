Kraj fiordów pod presją żywiołu – pożary lasów coraz bliżej

Norweski Instytut Meteorologiczny wydał nowe ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem pożarów lasów w całym kraju. Sytuacja jest poważna ze względu na wysokie temperatury, suszę i silny wiatr, które sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.

W połowie lipca w Norwegii odnotowano wiele pożarów lasów – tylko w regionie Trøndelag doszło do pięciu takich zdarzeń, które wymagały intensywnej pracy służb ratunkowych. Według operacyjnej kierowniczki Ellen Marii Brende – takie skumulowanie ognisk pożarów było wcześniej niespotykane. 21 lipca Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenia poziomu żółtego dla większości kraju, zaś Trøndelag oraz częściowo Nordland objęto poziomem pomarańczowym, co oznacza wysokie zagrożenie pożarowe. Ostrzeżenia wynikają z prognoz o upalnej i suchej pogodzie oraz występowaniu silniejszego wiatru, który może przyspieszyć rozprzestrzenianie się ognia.

Niebezpieczna pogoda w Norwegii

W poniedziałek nad regionem Trøndelag zanotowano temperatury niemal sięgające rekordów – w miejscowości Frosta termometry wskazały 34,9 °C, co było zaledwie 0,1 °C poniżej najcieplejszego pomiaru w historii. Prognozy wskazują, że wysokie temperatury i wiatr utrzymają się także w nadchodzących dniach, zwłaszcza na północy Norwegii – od Østlandet i Vestlandet po Trøndelag i Nordland.



Meteorolog Marek Ratajczak ostrzegał, że sytuacja sprzyja powstawaniu nowych ognisk – tlen, niska wilgotność i wiatr mogą prowadzić do gwałtownego rozprzestrzeniania się pożarów. Eksperci zalecają unikanie otwartego ognia i konsekwentne stosowanie się do lokalnych wytycznych, w tym zakazu palenia poza wyznaczonymi miejscami, czytamy na łamach Dagbladet.