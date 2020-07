Kraj fiordów na Marsie: Norweg pokieruje pojazdem na Czerwonej Planecie

Håvard Fjær Grip, naukowiec z dyplomem Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii, będzie sterować mini-helikopterem na Marsie. Norweg współpracuje na co dzień z Laboratorium Napędów Odrzutowych NASA i California Institute of Technology. Wyjątkowa misja rozpocznie się w czwartek 30 lipca.

Rakieta NASA, na której znajdują się mini-helikopter oraz pojazd lądowy, powinna dotrzeć na Czerwoną Planetę za około siedem miesięcy. Zostanie wystrzelona 30 lipca, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne. – To niezwykle ekscytujące wydarzenie. Latanie helikopterem na innej planecie to wyjątkowa praca dla osoby, która posiada podobne doświadczenie do mojego – skomentował Håvard Fjær Grip.