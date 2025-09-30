Kościół Norwegii przeprasza osoby LGBTQ+. Zaplanowano specjalną uroczystość
30 września 2025 12:32
Uroczystość ma być oficjalnym pojednaniem obu środowisk. Fot. Bo Mathisen/Den norske kirke
Oficjalnie od 2017 roku możliwe jest zawieranie ślubów osób tej samej płci w Kościele, a rok 2023 przyniósł decyzję, że osoby żyjące w związkach jednopłciowych nie mogą być dyskryminowane przy zatrudnieniu w instytucjach kościelnych.
Kościół Norwegii przeprasza za krzywdy
Wydarzenie ma na celu uznanie krzywd i bólu wyrządzonych osobom LGBTQ+ w przeszłości, a także podkreślenie współczesnego zaangażowania Kościoła Norwegii w budowanie inkluzywnej i bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich, niezależnie od orientacji i tożsamości.
Wydarzeniom w London Pub w Oslo i katedrze przewodniczył będzie Olav Fykse Tveit, najwyższy duchowny Norwegii. Fot. materiały prasowe Den norske kirke
