  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Kościół Norwegii przeprasza osoby LGBTQ+. Zaplanowano specjalną uroczystość

Redakcja

30 września 2025 12:32

Kościół Norwegii przeprasza osoby LGBTQ+. Zaplanowano specjalną uroczystość

Uroczystość ma być oficjalnym pojednaniem obu środowisk. Fot. Bo Mathisen/Den norske kirke

Kościół Norweski przeprasza osoby LGBTQ+ za lata wykluczeń i bólu. Krok ma wpistwać się w długoletnią ewolucję postaw kościoła wobec osób o innej niż heteroseksualna orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Zmiany są efektem dekad pracy, sporów i wewnętrznych refleksji przedstawicieli Kościoła Norwegii.

Kościół Norwegii przez wiele lat zajmował powściągliwe, a czasami wykluczające stanowiska wobec osób LGBT+. Na przestrzeni ostatnich dekad zaszły jednak zmiany. W latach 90. pojawiały się pierwsze sygnały otwartości – np. powtórne przyjęcie duchownej Siri Sunde po nawiązaniu przez nią związku partnerskiego czy przyjęcie do służby duszpasterskiej osób homoseksualnych.

Oficjalnie od 2017 roku możliwe jest zawieranie ślubów osób tej samej płci w Kościele, a rok 2023 przyniósł decyzję, że osoby żyjące w związkach jednopłciowych nie mogą być dyskryminowane przy zatrudnieniu w instytucjach kościelnych.
Religia w odwrocie. W życiu kościołów i grup wyznaniowych uczestniczy mniej niż połowa Norwegów

Kościół Norwegii przeprasza za krzywdy

Kościół Norwegii planuje publiczne przeprosiny skierowane do osób LGBTQ+ podczas wydarzenia zaplanowanego na 16 października w Oslo. Po oficjalnym oświadczeniu najwyższych władz organizacji odbędzie się uroczysta wieczorna msza w katedrze w Oslo, z udziałem pracowników kościoła, wolontariuszy oraz reprezentantów organizacji LGBTQ+.

Wydarzenie ma na celu uznanie krzywd i bólu wyrządzonych osobom LGBTQ+ w przeszłości, a także podkreślenie współczesnego zaangażowania Kościoła Norwegii w budowanie inkluzywnej i bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich, niezależnie od orientacji i tożsamości.
Wydarzeniom w London Pub w Oslo i katedrze przewodniczył będzie Olav Fykse Tveit, najwyższy duchowny Norwegii.

Wydarzeniom w London Pub w Oslo i katedrze przewodniczył będzie Olav Fykse Tveit, najwyższy duchowny Norwegii. Fot. materiały prasowe Den norske kirke

Jednym z symbolicznych zdarzeń w historii Kościoła Norwegii i jego relacji z organizacjami LGBTQ+ była parada Oslo Pride 2023. Po raz pierwszy w historii wziął w niej udział przewodniczący Kościoła Norwegii Olav Fykse Tveit. Przyznał wówczas, że to właśnie środowisko kościelne odpowiada za tworzenie bezpiecznych przestrzenii, w których nikt nie może czuć się wykluczony.
