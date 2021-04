Korona norweska się umocniła: najlepszy poziom w stosunku do euro i dolara od sierpnia 2019

Przed kryzysem bardzo rzadko euro było warte więcej niż 10 koron, a dolar 8,50 korony. stock.adobe.com/licencja standardowa

29 marca indeks l44 wyniósł 107,47 pkt, co oznacza, że ​​kurs korony norweskiej był tego dnia najsilniejszy w stosunku do innych walut od 1 sierpnia 2019 r. Indeks ten mierzy wartość korony w stosunku do walut 44 partnerów handlowych Norwegii i służy jako podstawa do ustalania stóp procentowych Norges Banku.

Co prawda w stosunku do euro korona nadal nie powróciła do poziomu z początku ubiegłego roku, ale zaczyna zbliżać się do 10 koron. 30 marca jedno euro było warte 10,05 korony wobec wyniku 10,23 korony sprzed tygodnia. Jeden dolar natomiast jest wart 8,55 korony, w porównaniu do 8,63 korony tydzień temu, zauważa portal e24!, który jako pierwszy poruszył temat stabilniejszej pozycji korony w końcówce marca.

W najgorszym momencie, 19 marca ubiegłego roku, jedno euro było warte około 13 koron. Źródło: Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Kiedyś to było… Jednak korona nadal jest na słabym poziomie. Przed kryzysem bardzo rzadko euro było warte więcej niż 10 koron, a dolar 8,50 korony. Wartość korony norweskiej zaczęła gwałtownie spadać w marcu 2020 r. wskutek pandemii koronawirusa – w najgorszym momencie, 19 marca ubiegłego roku, jedno euro było warte około 13 koron.

Tymczasem norweska waluta nigdy wcześniej nie była słabsza niż około 10 koron w stosunku do euro. Jeden dolar był w najgorszym przypadku wart około 12 koron, przypomina e24!. Dla porównania w 2013 r. jedno euro było warte około 7,30 korony, a jeden dolar był sprzedawany po cenie 5,50 korony.