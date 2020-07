Koniec prac na odcinku E6 do Brumunddal. „Drogę śmierci” zastąpiła czteropasmowa trasa

Zakończono remont trasy E6 od Kolomoen do Moelv. Na 43 km odcinku nowej drogi zbudowano cztery pasy przedzielone barierami. Usunięto także drzewa i skały z pobocza. Odcinek zostanie oddany do użytku w grudniu tego roku.

1 lipca odbyło się oficjalne otwarcie nowego odcinka drogi E6, która słynęła z wielu wypadków samochodowych. – To jeden z największych projektów drogowych, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy. Zrealizowaliśmy go, ponieważ chcemy zapewnić większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym – powiedział podczas uroczystości otwarcia minister transportu, Knut Arild Hareide. Po jednym pasie w każdą stronę zastąpiono czteropasmową, szerszą niż dotychczas trasą.

Plany przebudowy drogi E6 sięgają 2002 roku, po 18 latach udało się oddać do użytku newralgiczny odcinek trasy.

„Droga śmierci”

Burmistrz Ringsaker, Anita Ihle, Steen przypomniała podczas otwarcia, że E6 wzdłuż Mjøsa jest nazywana „drogą śmierci”. Podkreśliła także jak ważna jest dla niej i gminy nowa, bezpieczna droga.



W latach 1994-2009 na odcinku E6 prowadzącym od Kolomoen do Mjøsbrua zginęło 45 osób. Na trasie Minnesund- Moelv w latach 1990-2019 życie straciło 98 osób.



Droga E6 to europejska trasa łącząca południowy i północny kraniec Półwyspu Skandynawskiego, biegnąca od szwedzkiego Trelleborg do norweskiego Kirkenes.