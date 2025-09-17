Koniec lata, początek sezonu na ogniska: minął krajowy zakaz

Palenie ognisk w Norwegii podlega szczegółowym przepisom. Fot. Pixabay

Ze względu na ryzyko pożarów lasów, od 15 kwietnia do 15 września w Norwegii obowiązuje zakaz rozpalania ognisk poza wyznaczonymi miejscami. We wtorek, 16 września rozpalanie ognia stało się ponownie możliwe. – Ciesz się jesienią na świeżym powietrzu i poznaj przyjemność płynącą z ognia – zachęcają członkowie Norsk Friluftsliv, organizacji promującej aktywność na świeżym powietrzu.

Przepisy dotyczące palenia ognisk mogą zmieniać się w zależności od lokalnych warunków atmosferycznych i zagrożenia pożarami. Przed rozpaleniem ognia należy poznać obecną sytuację gminy, w której się znajdujemy. Konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, które dotyczą miejsca rozpalania ogniska oraz sposobu palenia.



Musimy także mieć pewność, że panujemy nad sytuacją i powstrzymamy ewentualny pożar lub inne zagrożenia. – Zwracaj uwagę na pogodę i warunki wietrzne. W okresach suchych, w których występuje duże ryzyko pożarów lasów, gminy mogą wprowadzać lokalne zakazy, także teraz w okresie jesienno-zimowym – komentuje Bente Lier, sekretarz generalna Norsk Friluftsliv.

Rozpalanie ogniska w Norwegii



osoba rozpalająca ognisko staje się odpowiedzialna za bezpieczeństwo pożarowe,

osoba odpowiedzialna musi być pełnoletnia i nie może spożywać alkoholu,

ognisko musi znajdować się w znacznej odległości od najbliższych zabudowań oraz roślinności,

środki gaśnicze powinny być dostępne w okolicy ogniska,

ognisko nie może być rozpalane na skałach,

przed opuszczeniem miejsca biwakowania, ognisko musi być całkowicie ugaszone. Przepisy i porady dotyczące rozpalania ognisk w Norwegii egzekwuje m.in. Urząd ds. Ochrony Ludności (DSB). Instytucja zwraca uwagę, że naruszenie obowiązku zachowania ostrożności lub złamanie zakazu może zakończyć się grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności. Zgodnie z norweskim prawem:

Zgodnie z norweskim prawem, rozmiar ogniska musi gwarantować możliwość szybkiego ugaszenia.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

W Norwegii znajdują się miejsca szczególne, które mogą być objęte całorocznym zakazem palenia ognisk. Restrykcyjne przepisy dotyczą m.in. rezerwatów przyrody i parków narodowych. Na obszarach chronionych używanie ognia możliwe jest po uzyskaniu zgody zarządcy terenu lub w specjalnie wskazanych miejscach do biwakowania.



Źródła: Norsk Friluftsliv, DSB, MojaNorwegia.pl