Koniec lata, początek sezonu na ogniska: minął krajowy zakaz
17 września 2025 09:53
Palenie ognisk w Norwegii podlega szczegółowym przepisom. Fot. Pixabay
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Musimy także mieć pewność, że panujemy nad sytuacją i powstrzymamy ewentualny pożar lub inne zagrożenia. – Zwracaj uwagę na pogodę i warunki wietrzne. W okresach suchych, w których występuje duże ryzyko pożarów lasów, gminy mogą wprowadzać lokalne zakazy, także teraz w okresie jesienno-zimowym – komentuje Bente Lier, sekretarz generalna Norsk Friluftsliv.
Rozpalanie ogniska w Norwegii
- osoba rozpalająca ognisko staje się odpowiedzialna za bezpieczeństwo pożarowe,
- osoba odpowiedzialna musi być pełnoletnia i nie może spożywać alkoholu,
- ognisko musi znajdować się w znacznej odległości od najbliższych zabudowań oraz roślinności,
- środki gaśnicze powinny być dostępne w okolicy ogniska,
- ognisko nie może być rozpalane na skałach,
- przed opuszczeniem miejsca biwakowania, ognisko musi być całkowicie ugaszone.
Zgodnie z norweskim prawem, rozmiar ogniska musi gwarantować możliwość szybkiego ugaszenia.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Źródła: Norsk Friluftsliv, DSB, MojaNorwegia.pl
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.