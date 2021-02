Kolejny rekord Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: blisko 128 milionów złotych na koncie fundacji

Zakończył się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak przekazał lider fundacji Jurek Owsiak, w 2021 roku udało się zebrać 12 mln złotych więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Deklarowana kwota na zakończenie Finału to: 127 495 626 złotych.

Z powodu obostrzeń i trudnej sytuacji epidemicznej, 29. Finał WOŚP miał nietypowy przebieg. Wiele atrakcji, jak koncerty i licytacje, przeniosły się do sieci. Czas trwania transmisji internetowych wyniósł 27 godzin. Pierwsze atrakcji czekały na widzów już w sobotę, 30 stycznia wieczorem. Centralnym punktem każdego finału jest Światełko do Niebo. W tym roku odbyło się pod głównym studiem. Na specjalnie przygotowanej konstrukcji został wyświetlony pokaz multimedialny połączony z pirotechniką.

Co roku, Światełko do Nieba jest kulminacyjnym momentem pracy sztabów w największych miastach Polski. Fot. Dominik Malik, materiały prasowe WOŚP

Kolejny rekord WOŚP

31 stycznia wieczorem odbyła się tradycyjna licytacja złotych serduszek i kary. Złotą Kartę numer 1 zdobyła firma ITA Tools za kwotę 181 818 zł. Złote serduszko trafi do Bio-Gen Łódź za kwotę 677 777 zł. Do 14 lutego można brać udział w aukcjach Allegro, a do 15 lutego wspierać WOŚP wysyłając SMSy. Ostateczny wynik zbiórki 29. Finału WOŚP zostanie ogłoszony przez Jurka Owsiaka 7 kwietnia, w Światowy Dzień Zdrowia. Kwota deklarowana podczas 29. Finału WOŚP wyniosła 127 495 626 złotych.