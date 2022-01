Kolejny proces przeciwko Norwegii. Organizacje prozwierzęce chcą zatrzymać odstrzał wilków

Finlandia, Szwecja i Norwegia planują zimowy odstrzał wilków. Myśliwi mają pomóc kontrolować populację drapieżników. Działania znalazły się na celowniku organizacji ochrony przyrody. Pozew w sprawie trafił już do sądu.

Aktywiści prozwierzęcy oskarżają Norwegię o złamanie zapisów uchwalonej przez Radę Europy Konwencji Berneńskiej o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz siedlisk przyrodniczych. Procesu domagają się WWF Norwegia, Stowarzyszenie Nasze Drapieżniki oraz organizacja walcząca o prawa zwierząt, Noah. – Zarządzanie populacją wilka w Norwegii wymyka się spod kontroli. Chcą do nich strzelać, bo niektóre osoby nie lubią tych zwierząt. Utrzymywanie gatunku na krytycznie niskim poziomie jest oburzające – stwierdził w rozmowie z The Guardian Siri Martinsen, dyrektorka generalna Noah. Ekolodzy oskarżają kraje nordyckie o tworzenie najbardziej wrogiego środowiska dla wilków w Europie Zachodniej. Zwracają uwagę, że gatunek wciąż jest zagrożony. Według nich, działania mogą naruszyć przepisy Unii Europejskiej.

Myśliwi chcą realizować roczne założenia

Jak wynika z informacji The Guardian, władze Norwegii wydały zgodę na zabicie 51 wilków. Odpowiada to za 60 proc. populacji zwierząt w państwie. Myśliwi mają utrzymać maksymalnie trzy pary lęgowe. Liczba zwierząt żyjących pomiędzy krajem fiordów i Szwecją zostanie ograniczona do minimum czterech, a maksymalnie sześciu par lęgowych. Pięć proc. obszaru Norwegii stanowi strefę ochrony wilków. Myśliwi odstrzelą w niej 25 zwierząt. W pozostałej części kraju gatunek zostanie ograniczony w miejscach, gdzie może stanowić zagrożenie dla zwierząt hodowlanych oraz udomowionych reniferów.