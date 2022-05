Kolejne miliony na pomoc Ukrainie. „To też nasza wojna”

Minister spraw zagranicznych Anniken Huitfeldt i przewodniczący Stortingu Masud Gharahkhani odwiedzili Kijów. W stolicy okupowanego państwa spotkali się m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rząd poinformował także o zwiększeniu wsparcia finansowego, które otrzyma atakowany przez Rosję kraj.

Potrzebę wsparcia Ukrainy podkreślił w niedzielę przewodniczący Stortingu Masud Gharahkhani. – Wrażenia z wizyty na Ukrainie zabiorę ze sobą do końca życia. Fakt, że zarówno minister spraw zagranicznych, jak i ja jesteśmy razem w Kijowie, podkreśla szerokie poparcie polityczne Norwegii dla walki Ukrainy. [...] Moje przesłanie do Zełenskiego było takie, że wojna Ukrainy to też nasza wojna. To walka wolności z tyranią. To atak na naszą demokrację, prawa człowieka i prawo międzynarodowe – podkreślił Gharahkhani.