Kolejna fala strajków w Norwegii? Konflikt narasta

Do protestu dołączają zarówno duże, jak i mniejsze firmy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Fellesforbundet (Związek Pracowników Przemysłu) zapowiada rozszerzenie strajku w branży hotelarsko-gastronomicznej. 3 maja do protestu dołączy 1 161 pracowników z 98 firm.

Strajk trwa od 19 kwietnia. Obejmuje pracowników hoteli, restauracji, barów i kantyn. Związek zwiększa presję na pracodawców. Spór dotyczy wynagrodzeń i zasad wypłaty świadczeń chorobowych.

Większa skala protestu. Pracownicy chcą zmian Decyzję o eskalacji ogłosił przewodniczący Fellesforbundet Christian Justnes. W komunikacie podkreślił determinację związku i wskazał brak reakcji ze strony NHO Reiseliv (organizacja pracodawców branży turystycznej i gastronomicznej). Zapowiedział rozszerzenie działań, tak by strajk objął łącznie 3 858 osób w 286 firmach.



Do akcji włączane są kolejne zakłady pracy, przez co protest obejmuje nowych pracowników sektora. W działaniach uczestniczy także związek Parat. Do strajku zgłosił już 300 zatrudnionych nad fiordami. Demonstracje odbywają się m.in. przed hotelami w Oslo.

Spór o warunki i świadczenia Związki przedstawiają dwa główne postulaty. Dotyczą wzrostu siły nabywczej oraz zaliczkowych wypłat zasiłków chorobowych. Drugi punkt pozostaje główną osią sporu. Negocjacje w tym zakresie są trudne i najprawdopodobniej przez to porozumienie nie zostało osiągnięte.



Organizacja pracodawców NHO Reiseliv odniosła się do postulatów. Dyrektor ds. polityki pracy Magne Kristensen wskazuje na łamach E24 na ograniczenia po stronie firm. Podkreśla, że zasiłki chorobowe są elementem systemu publicznego i jego zdaniem odpowiedzialność spoczywa na państwie, m.in. na NAV. Zwraca uwagę na obciążenia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

