29 kwietnia 2026 13:01
Kolejna fala strajków w Norwegii? Konflikt narasta
Większa skala protestu. Pracownicy chcą zmian
Do akcji włączane są kolejne zakłady pracy, przez co protest obejmuje nowych pracowników sektora. W działaniach uczestniczy także związek Parat. Do strajku zgłosił już 300 zatrudnionych nad fiordami. Demonstracje odbywają się m.in. przed hotelami w Oslo.
Związek wskazuje na ignorowanie potrzeb pracowników przez pracodawców.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Spór o warunki i świadczenia
Organizacja pracodawców NHO Reiseliv odniosła się do postulatów. Dyrektor ds. polityki pracy Magne Kristensen wskazuje na łamach E24 na ograniczenia po stronie firm. Podkreśla, że zasiłki chorobowe są elementem systemu publicznego i jego zdaniem odpowiedzialność spoczywa na państwie, m.in. na NAV. Zwraca uwagę na obciążenia dla małych i średnich przedsiębiorstw.