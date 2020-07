„Jesteśmy sobie potrzebni”. Polonijne dzieci wspólnie zaśpiewały piosenkę Zbigniewa Wodeckiego

Dzieci zgłaszały chęć udziału w projekcie przez specjalny formularz. Kandydatura żadnej z chętnych osób nie została odrzucona. Fot. Screenshot youtube.com Events Partner

23 lipca premierę miał klip, w którym dzieci z czternastu szkół polonijnych na świecie wykonały piosenkę „Rzuć to wszystko, co złe”. Pod okiem trenerów śpiewu uczestnicy wspólnie doskonalili swoje umiejętności wokalne i wzajemnie się poznawali. Wszystko p to, by pokazać solidarność polonijnych środowisk w dobie pandemii.

75 dzieci z takich krajów, jak między innymi: Australia, Białoruś, Katar, Norwegia, Turcja i USA, wzięło udział we wspólnym projekcie „Jesteśmy sobie potrzebni”. Chodziło między innymi o podkreślenie jedności w czasach pandemii wirusa COVID-19.



Pod okiem nauczycieli: Nicole Kuleszy i Piotra Tłustochowicza, finalistów „The Voice of Poland”, dzieci przygotowywały się do wspólnego zaśpiewania piosenki z tekstem Leszka Długosza do muzyki Zbigniewa Wodeckiego.

Jesteśmy sobie potrzebni - „Rzuć to wszystko co złe” Zbigniew Wodecki Cover youtube.com

Konsultacje z trenerami, nauczycielami, dziećmi i ich rodzicami odbywały się niemal przez całą dobę czasu środkowoeuropejskiego. Uczestnicy z Australii spotykali się w południe, z krajów europejskich o godz. 19, a ze Stanów Zjednoczonych i Kanady o północy.

Chociaż dzieci uczyły się śpiewać do przygotowanego wcześniej podkładu, do ostatecznej wersji piosenki została nagrana specjalna aranżacja skomponowana przez profesjonalnych muzyków.

Pomysłodawcą i producentem klipu jest Events Partner Kamilla Helland, norweska firma, która wspiera również szkolnictwo polonijne w Norwegii.



Projekt jest objęty patronatem Kongresu Oświaty Polonijnej.