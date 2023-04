Innlandet pod wodą. Kierowcy i pasażerowie pociągów walczą z utrudnieniami

ruchu kolejowego między Roa i Gjøvik (zalanie),

ruchu kolejowego między Lillehammer i Brumunddal (osuwisko),

ruchu kolejowego między Elverum i Rena (zalanie),

na wybranych odcinkach pociągi kursują ze zmniejszoną prędkością lub wykorzystaniem mniejszej liczby torów.

W czwartek spółka kolejowa Bane NOR poinformowała o zamknięciu linii kolejowych Bergensbanen i Rørosbanen. W piątek częśc połączeń powróciła do funkcjonowania. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Problemy dotyczą:Utrudnienia dotyczą również kierowców. W całym regionie mogło dojść do lokalnych podtopień i osuwisk. Jak informuje Statens vegvesen, czas udrożnienia ruchu nie jest znany.