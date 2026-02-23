Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Fikcyjne zatrudnienie i wyłudzanie zasiłków. NAV przedstawił szokujące dane

Redakcja

23 lutego 2026 09:02

Kopiuj link
Fikcyjne zatrudnienie i wyłudzanie zasiłków. NAV przedstawił szokujące dane

Zasiłek dla bezrobotnych pozostaje najczęściej nadużywanym świadczeniem. Fot. Fotolia/Royalty Free/Author: seventythree

Nav zgłosił w 2025 r. 314 osób za oszustwa związane ze świadczeniami społecznymi na łączną kwotę NOK 86 mln. To mniej spraw niż rok wcześniej, ale wyższa suma nadużyć.

Liczba zgłoszeń spadła z 350 w 2024 r. do 314 w 2025 r. Jednocześnie łączna kwota wzrosła o NOK 9,6 mln. Średnia wartość sprawy wyraźnie się zwiększyła. Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej (Nav) informuje o zmianie charakteru przestępstw.
Zbliża się najważniejszy moment dla pracujących w Norwegii. LO szykuje się do negocjacji

Coraz wyższe kwoty w pojedynczych sprawach

Średnia kwota przypadająca na jedną osobę wzrosła z NOK 225 tys. w 2024 roku do NOK 274 tys. w 2025 roku. To wyraźny wzrost rok do roku. Według pełniącej obowiązki dyrektora ds. pracy i świadczeń społecznych Eve Vangsnes Bergli sprawy są coraz bardziej złożone. Instytucja koncentruje się na najpoważniejszych przypadkach.

Najczęściej zgłaszane są nadużycia związane z zasiłkiem dla bezrobotnych. W 2025 roku odnotowano 158 takich spraw. Najwyższą łączną kwotę stanowią jednak oszustwa dotyczące świadczenia z tytułu oceny zdolności do pracy. To NOK 40 mln w 136 sprawach.
Tylko część spraw kończy się zawiadomieniem organów ścigania.

Tylko część spraw kończy się zawiadomieniem organów ścigania.Fot. /zdjęcie poglądowe, fot. Peder Torp Mathisen (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Złożone mechanizmy i przestępczość zorganizowana

Największe sprawy dotyczą kradzieży tożsamości. Pojawiają się też nieprawidłowe dane o dochodach. Część przypadków obejmuje fikcyjne stosunki pracy. W niektórych sytuacjach w proceder zaangażowane są zorganizowane grupy przestępcze.

Według Bergli nadużycia podważają zaufanie do systemu świadczeń społecznych. Nav określa je jako poważną przestępczość gospodarczą. Instytucja co roku wykrywa nieprawidłowe wypłaty na poziomie około NOK 1 mld. Do organów ścigania trafiają jednak wyłącznie najpoważniejsze sprawy, wybrane spośród wszystkich wykrytych nieprawidłowości.
0
0
0
1
0

Moja Norwegia poleca

Polski Psychotraumatolog w Oslo Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Stillas utleie As ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Opony
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Pedzik transport Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Sklep zielarski Danuta Bauza
Oslo, okręg miasta
Elektryk Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Elektryk Oslo Masaż
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Szkolenia Online 96015
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.