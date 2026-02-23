Fikcyjne zatrudnienie i wyłudzanie zasiłków. NAV przedstawił szokujące dane

Zasiłek dla bezrobotnych pozostaje najczęściej nadużywanym świadczeniem. Fot. Fotolia/Royalty Free/Author: seventythree

Nav zgłosił w 2025 r. 314 osób za oszustwa związane ze świadczeniami społecznymi na łączną kwotę NOK 86 mln. To mniej spraw niż rok wcześniej, ale wyższa suma nadużyć.

Liczba zgłoszeń spadła z 350 w 2024 r. do 314 w 2025 r. Jednocześnie łączna kwota wzrosła o NOK 9,6 mln. Średnia wartość sprawy wyraźnie się zwiększyła. Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej (Nav) informuje o zmianie charakteru przestępstw.

Coraz wyższe kwoty w pojedynczych sprawach Średnia kwota przypadająca na jedną osobę wzrosła z NOK 225 tys. w 2024 roku do NOK 274 tys. w 2025 roku. To wyraźny wzrost rok do roku. Według pełniącej obowiązki dyrektora ds. pracy i świadczeń społecznych Eve Vangsnes Bergli sprawy są coraz bardziej złożone. Instytucja koncentruje się na najpoważniejszych przypadkach.



Najczęściej zgłaszane są nadużycia związane z zasiłkiem dla bezrobotnych. W 2025 roku odnotowano 158 takich spraw. Najwyższą łączną kwotę stanowią jednak oszustwa dotyczące świadczenia z tytułu oceny zdolności do pracy. To NOK 40 mln w 136 sprawach.

Tylko część spraw kończy się zawiadomieniem organów ścigania.Fot. /zdjęcie poglądowe, fot. Peder Torp Mathisen (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Złożone mechanizmy i przestępczość zorganizowana Największe sprawy dotyczą kradzieży tożsamości. Pojawiają się też nieprawidłowe dane o dochodach. Część przypadków obejmuje fikcyjne stosunki pracy. W niektórych sytuacjach w proceder zaangażowane są zorganizowane grupy przestępcze.



Według Bergli nadużycia podważają zaufanie do systemu świadczeń społecznych. Nav określa je jako poważną przestępczość gospodarczą. Instytucja co roku wykrywa nieprawidłowe wypłaty na poziomie około NOK 1 mld. Do organów ścigania trafiają jednak wyłącznie najpoważniejsze sprawy, wybrane spośród wszystkich wykrytych nieprawidłowości.