Fikcyjne zatrudnienie i wyłudzanie zasiłków. NAV przedstawił szokujące dane
23 lutego 2026 09:02
Zasiłek dla bezrobotnych pozostaje najczęściej nadużywanym świadczeniem. Fot. Fotolia/Royalty Free/Author: seventythree
Coraz wyższe kwoty w pojedynczych sprawach
Najczęściej zgłaszane są nadużycia związane z zasiłkiem dla bezrobotnych. W 2025 roku odnotowano 158 takich spraw. Najwyższą łączną kwotę stanowią jednak oszustwa dotyczące świadczenia z tytułu oceny zdolności do pracy. To NOK 40 mln w 136 sprawach.
Tylko część spraw kończy się zawiadomieniem organów ścigania.Fot. /zdjęcie poglądowe, fot. Peder Torp Mathisen (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)
Złożone mechanizmy i przestępczość zorganizowana
Według Bergli nadużycia podważają zaufanie do systemu świadczeń społecznych. Nav określa je jako poważną przestępczość gospodarczą. Instytucja co roku wykrywa nieprawidłowe wypłaty na poziomie około NOK 1 mld. Do organów ścigania trafiają jednak wyłącznie najpoważniejsze sprawy, wybrane spośród wszystkich wykrytych nieprawidłowości.
Raport Norwegia
