Europosłowie zdecydowali: certyfikat covidowy coraz bliżej

Choć Komisja europejska zaproponowała, by dokument określano jako “Zielony Certyfikat covidowy”, PE uznał, że bardziej odpowiednia będzie nazwa “certyfikat EU COVID-19”.- Certyfikaty EU COVID-19 nie będą jednak służyć ani jako dokument podróży, ani nie staną się warunkiem korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się - czytamy w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie PE.Mimo wszystko certyfikat ma ułatwiać podróż. Europosłowie bowiem chcą, by posiadacze certyfikatu EU COVID-19 nie podlegali dodatkowym ograniczeniom w podróżowaniu, takim jak kwarantanna, samoizolacja czy testy. Podkreślają też, że aby uniknąć dyskryminacji osób nieszczepionych oraz ze względów ekonomicznych, kraje UE powinny "zapewnić powszechne, dostępne, terminowe i bezpłatne testy".