Ekstremalny czerwiec w Norwegii. Duże różnice pomiędzy północą i południem

Miniony czerwiec był jednym z najcieplejszych w historii północnych regionów Norwegii. W całym kraju pogoda była mocno zróżnicowana. Na niektórych obszarach wyższe temperatury odnotowano w maju niż w czerwcu.

– W całej Norwegii czerwiec był o 1,4 stopnia cieplejszy niż zwykle, ale to głównie północna Norwegia podniosła średnią. Kilka stacji pogodowych w regionie odnotowało odchylenia od czterech do pięciu stopni powyżej normy – informuje Jostein Mamen, klimatolog z Instytutu Meteorologicznego.



Szósty miesiąc 2024 roku uznano również za wyjątkowo deszczowy. Występowalność opadów przekroczyła normę o 40 proc. Podobnie jak w przypadku temperatury, również w tej sferze zaobserwowano duże różnice. W północnej Norwegii ocena okresu waha się od „suchego” w południowym Troms do „ekstremalnie mokrego” w części północnego Troms i zachodniego Finnmarku.