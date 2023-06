Dziś Noc Świętojańska. W wielu gminach ogniska jednak nie zapłoną

Wieczorem z 23 na 24 czerwca w Norwegii obchodzi się Sankthansaften, czyli wigilię św. Jana. Wydarzenie celebruje się, rozpalając w nocy ogniska. W tym roku wiele gmin rezygnuje jednak z wzniecania płomieni z powodu dużego zagrożenia pożarowego.

Od 15 kwietnia do 15 września obowiązuje ogólny zakaz rozpalania ognia w lasach lub w ich pobliżu oraz na otwartych przestrzeniach. Dozwolone jest wzniecanie ognia tam, gdzie nie ma zagrożenia wybuchu pożaru, jednak w wielu miejscach w kraju od dłuższego czasu panuje susza, dlatego wiele gmin wydało zakaz rozpalania ognisk nawet w miejscach do tego wyznaczonych.

Do rozpalania ognia na świeżym powietrzu zalicza się także korzystanie z jednorazowych grilli.Źródło: Fot. Brannvernforeningen/materiały prasowe

Nie zapłoną ogniska

Z powodu dużego zagrożenia pożarami, niektóre gminy zakazują rozpalania ognisk nawet na terenach do tego przeznaczonych. Tak jest np. w Oslo, gdzie wydano tzw. nadzwyczajny zakaz rozpalania ognia. - Tymczasowe rozporządzenie zabrania rozpalania ognisk, używania grilli, kuchenek turystycznych innych urządzeń kuchennych, patelni i innego spalania paliwem stałym - dotyczy to drewna, węgla, brykietów, trawy, gałęzi i tym podobnych - w lasach i innych otwartych przestrzeniach lub tak blisko, że ogień może łatwo rozprzestrzenić się dalej w terenie. [...] Zakaz oznacza, że w tym roku nie zapłonie ognisko z okazji św. Jana - czytamy stronie gminy. Podobny zakaz wydały także inne gminy w Norwegii, m.in. Stavanger, Bergen czy Kristiansand.



W każdej z gmin nadzwyczajne rozporządzenie obowiązuje do 30 czerwca.