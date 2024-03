„Dziki” problem w Norwegii. Na granicy ze Szwecją stanie wielki płot

Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz Norweska Agencja ds. Środowiska przedstawiły nowy plan postępowania wobec dzików. Urzędnicy premiują wszystkie działania dążące do zmniejszenia populacji zwierząt nad fiordami. Wprowadzana czynności mają uchronić przed epidemią afrykańskiego pomoru świń (ASF). Zakaźna choroba wirusowa zauważalna jest w Szwecji.

Co dalej z dzikami w Norwegii?

Po rządowej decyzji o wyeliminowaniu populacji dzików w Norwegii, urzędnicy zalecili myśliwym dokładne monitorowanie oraz liczenie zwierząt. Ułatwione ma być również polowanie na zwierzynę oraz sprzedawanie jej mięsa. Do środków prewencyjnych należeć będą także:



1. ustawienie płotu na granicy ze Szwecją, wzdłuż części, gdzie może dojść do przedostania się dzików,

2. zabezpieczenie przed dzikami obszarów z odpadami, do których zwierzęta mogłyby mieć dostęp,

3. zobowiązanie hodowców trzody chlewnej do zabezpieczenia przed dzikami obszaru, na którym żyją zwierzęta gospodarskie.