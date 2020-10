Domagają się zlikwidowania promocji „3 za 2”: rabat ma sprzyjać marnotrawieniu jedzenia

Norweska Rada Konsumentów domaga się ograniczenia promocji „trzy w cenie dwóch”, która popularna jest w sieciach spożywczych. Organizacja twierdzi, że zaprzestanie tego typu działań pomoże ograniczyć marnotrawienie jedzenia. Przygotowano w tym celu plan, który zakłada działania na nadchodzącą dekadę.

Sieci spożywcze są współodpowiedzialne za marnotrawstwo?

Rada Konsumentów zwraca uwagę, że odpowiedzialność za marnowanie jedzenia nie może spoczywać wyłącznie na konsumentach. – Sieci od dawna obiecują zrezygnowanie z oferty „trzy w cenie dwóch”. Żadna z nich nie wprowadziła jednak pomysłu w życie. Muszą to teraz zrobić. Konsumenci muszą mieć większy wpływ na to, ile sztuk produktu kupić – dodaje Inger Lise Blyverket. W wyniku porozumienia branżowego, sieci spożywcze postanowiły zredukować kłopotliwą promocję o 30 proc. do 2025 roku oraz o 50 proc. do 2030 roku.