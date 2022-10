Do 1 stycznia 2023 ci kierowcy w Norwegii muszą odnowić prawo jazdy

Wszystkich kierowców w Norwegii obowiązuje nowy wzór prawa jazdy. Osoby, które złożyły wniosek po 1 września 2022 roku, otrzymały odświeżoną wersję dokumentu. Jak poinformował Zarząd Dróg i Autostrad (Statens vegvesen), na niektórych mieszkańców kraju fiordów nałożono obowiązek wymiany licencji.

1 stycznia 2023 roku stracą ważność papierowe, różowe i zalaminowane prawa jazdy. Wszyscy kierowcy, którzy je posiadają, muszą otrzymać nową wersję dokumentu. Jak szacuje Zarząd Dróg i Autostrad, z wymianą musi liczyć się 79 204 mieszkańców kraju fiordów poniżej 80 roku życia. Tego typu licencje wydawano między 1 kwietnia 1979 a 1 stycznia 1998. - Nowy projekt prawa jazdy zapewnia większe bezpieczeństwo przed fałszerstwem i jest łatwiejszy do kontroli - informuje Statens vegvesen. Dokumenty są produkowane z poliwęglanu, i mają taki sam format, jak poprzednie wersje praw jazdy - są wielkości karty kredytowej.

Prawo jazdy wymienią też diabetycy

Przed koniecznością wymiany dokumentu staną także osoby przyjmujące leki przeciwcukrzycowe, jeśli od wydania ich uprawnień minęło ponad 5 lat. Nową licencję muszą otrzymać do 1 stycznia 2023 roku. Do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.