Dane FHI: mniej aborcji w okresie pandemii koronawirusa

Jak informuje Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI), w okresie pandemii koronawirusa spadła liczba dokonywanych aborcji. Od maja do sierpnia było ich o kilkaset mniej niż w tym samym okresie w latach 2016-2019. Wyraźny spadek zabiegów trwa jednak od marca.

Poza kwietniem, w każdym z analizowanych miesięcy, norwescy lekarze zarejestrowali mniej aborcji niż w 2019 roku. Do sierpnia było ich 7235, w porównaniu z 8019 sprzed roku. Lekarze zwracają uwagę, że jest to ciągły spadek, który można zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat. W tym roku spotęgował go wpływ trudnej sytuacji epidemicznej. – W pierwszych czterech miesiącach roku nastąpił niewielki spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, ale był mniejszy niż między 2018 a 2019 rokiem. To zapewne wyraz obserwowanych ostatnio zmian w tym aspekcie. Kobiety, które zdecydowały się poddać aborcji w marcu i kwietniu, były w ciąży przed wprowadzeniem obostrzeń, w przeciwieństwie do aborcji, których dokonujemy od maja – skomentowała Mette Løkeland, główny lekarz w norweskim Rejestrze Aborcji (Abortregisteret).